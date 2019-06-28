» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة

28 يونيو 2019 - 06:16 م

كشف الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بالمملكة العربية السعودية، بشأن اغتصاب طفل النسيم.

وقال "الغامدي"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، إن اللقطات المتداولة بشأن الطفل مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن، صباح أمس بحي النسيم فى محافظة جدة.

وطالب "الغامدي" جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فى نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، مطالبًا بنشر المعلومات من مصادرها الرسمية.