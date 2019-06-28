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التعصب تجاه «المايوه الشرعي» يتسبب في غلق مسبحين بفرنسا

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المايوه الشرعي
المايوه الشرعي

خالد الشرقاوي - وكالات

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تجتاح الدول الأوروبية موجة من الحر الشديد غير مسبوقة وتحديدا في قسمها الغربي، إلى أن رجال الإنقاذ قرروا إغلاق مسبحين في مدينة غرونوبل الفرنسية.

ويعود سبب إغلاق المسبحين إلى نزول سيدتين مسلمتين للسباحة وهما ترتديان المايوه الشرعي أو ما يعرف باسم "البوركيني"، بحسب مانشرته صحيفة "The Guardian " البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإن السيدتين كانتا قد لبتا مبادرة مجموعة "Alliance Citoyenne " الحقوقية الداعية لتحدي حظر سلطات المدينة لملابس السباحة الساترة للجسد بأكمله.

ووفقا لبيان البلدية، فقد طلب رجال الإنقاذ في المسبحين إلقائهما للحفاظ على السلامة ولا يمكنهم أداء مهمتهم بسبب الحشود المتواجدة.

هذا وكانت شركة "Decathlon " الفرنسية المتخصصة بالأدوات الرياضية، قد أعلنت في بداية العام عن التراجع عن خطة لبيع الحجاب المخصص للركض في فرنسا بعد تعرضه لهجوم شديد.


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