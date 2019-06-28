محام يتجسس على السيدات وهن نائمات بطريقة غير متوقعة

28 يونيو 2019 - 06:28 م

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط محام "30 سنة" لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة حيث يقوم باستخدامها ليلا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلاً في بنها.

البداية عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من أحد المواطنين ببنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها، وتبين أن موظفا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

وانتقل العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الكاميرا والطائرة ملك "عمره" 30 سنة، محامي، وتم ضبطه وتبين أنه يقوم باستخدامها على بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك، وتم التحفظ على الطائرة.

ونفى المتهم خلال التحقيقات كافة الاتهامات، مؤكدًا أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرًا انها تخص أحد العاملين معه وكان يلعب بها وسقطت في الشارع وتجمع المواطنين فنزل لحل المشكلة فاتهمه الأهالي بأنها ملكه، وأنه كان يتجسس بها على السيدات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.