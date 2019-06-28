انتصار السيسي: سعيدة باهتمام سيدة بوروندي الأولي بالتجربة المصرية

28 يونيو 2019 - 06:30 م

أبدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها باستقبال ومصاحبة دينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "قيس بوك"، على مدار ثلاثة أيام، سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".

وأضافت :"وقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة. فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال. وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص"..

وتابعت:"أتمنى مزيداً من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق. وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا"..