إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الجمعة الـ 64 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، والتي تحمل عنوان "فليسقط مؤتمر البحرين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها: " أُصيب 49 مواطنا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع"، وفق وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى أنه من بين الإصابات 8 مسعفين وصحفي، ولم توضح الوزارة طبيعة الإصابات.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

وشارك عشرات المواطنين في المسيرة التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، صوب الأراضي المهددة بالمصادرة في قريتي عزموط ودير الحطب، بدعوة من فصائل العمل الوطني، وفعاليات نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تأكيدا على الثوابت الوطنية


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