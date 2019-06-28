  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
المغرب وكوت ديفوار

بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار

رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

ليبيا

ليبيا.. تقدم جديد لـ«الوفاق» على قوات «حفتر» جنوبي طرابلس

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

خالد بن أحمد آل خليفة

بعد تصريحات "آل خليفة".. "حماس" ترد على البحرين

سيدة ونجليها يتخلصون من زوجها بطريقة غريبة

قضايا وحوادث

جريمة قتل
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية

#

منح إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض

#

قصص مروعة وصادمة وراء قتل أم لطفلتيها بـ37 طعنة

#

رسالة غريبة لـ أيتن عامر من زوجها بعد انتهاء رمضان

الاجهزة الامنية

ربة منزل

التخلص من الزوج

نجليها

مبيد حشري وسط الدلتا

لم تكن الوفاة طبيعية، هذا ما أكدته تحريات المباحث، ولكن كانت المفاجأة صادمة بعدما تم الكشف عن ملابسات تلك الواقعة، حيث إنه بعدما تم دفن الجثة علي أساس أن الوفاة طبيعية، تبين أن مبيدا حشريا وضع في كبسولة علاجه الخاص كان سبب الوفاة، وأن الجناة زوجته ونجليهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوسط الدلتا من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون من (عامل - سن 57 - مقيم بقرية بدائرة المركز) باشتباهه جنائياً فى وفاة شقيقه مقيم بذات القرية الذى توفى ودُفن كون وفاته غير طبيعية.

فقد أسفرت جهود فريق البحث عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من (ربة منزل "زوجة المجنى" - سن 43 ، ونجليهما (سنى 16، 18 - طالبان بالمرحلة الثانوية الأزهرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لهم حيث قاما نجلا المجنى عليه بوضع "مبيد حشرى" داخل كبسولة علاجه وعقب تناوله لها توفى وأخبرا والدتهما بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 11 شخصًا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة
» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة
» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات
» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان
» محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» «الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا
» تفاصيل حريق "سنتر الهرم".. ومفاجأة كانت بداخله

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة