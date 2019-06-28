» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة

28 يونيو 2019 - 06:55 م

قال الكابتن أحمد حسن لاعب المتخب المصري السابق، إن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري أقوى من اتحاد الكرة وذلك في اشارة منه على أزمة عمرو وردة.

وكتب حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"أبو صلاح مش طلع بس أقوي من المخدرات"

واضاف :"ده طلع أقوي من اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية كلها وعامة كل الدعم لمنتخبنا في القادم".

وكان عمرو وردة قد أثار جدلاً واسعًا الأسبوع الماضي بعد انهامه في قضايا تحرش جنسي.