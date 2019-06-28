تفاصيل ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف النوم

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ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف نومهن
ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف نومهن

خالد الشرقاوي - متابعات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شخص يستخدم طائرة بها كاميرا صغيرة، للتجسس على سيدات دخل منازلهن بمدينة بنها.

وتلقى قسم شرطة بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبين أن المتهم ويعمل محامٍ يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

وتم ضبط المتهم، وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك"، وتم التحفظ على الطائرة.


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