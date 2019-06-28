ثورة بين شباب الإخوان ضد القيادات عقب رحيل «مرسي»

28 يونيو 2019 - 09:34 م

تفجرت ثورة غضب عارمة في صفوف جماعة "الإخوان المسلمين" عقب رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ظل انتقادات وجهها شباب الجماعة للقيادات التاريخية.

ووفق مصادر من داخل الجماعة، فإن "هناك نية داخل صفوف الإخوان بعمل انتخابات داخلية في أقرب وقت للإطاحة بالقيادات الحالية".

وأشارت المصادر إلى أن "شباب الجماعة يطالبون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، في نية منها لتصعيد بعض الشباب لصفوف القيادة بدلاً من القيادات الحالية بعد عجزها عن إدارة الجماعة بالصورة المطلوبة في مرحلة ما بعد عزل مرسي في صيف 2013".

وكشفت المصادر ذاتها عن عودة بعض القيادات التاريخية للجماعة بعد استقالتهم للانضمام مرة أخرى دون ذكر أسماء بعينها.

وأوضحت أن "عددًا كبيرًا من شباب الإخوان يصرون على إجراء الانتخابات في حين أن القيادات الحالية ترفض الأمر بشدة".

ووفق المصادر، فإن "قياديًا شابًا وهو نجل أبرز قيادي إخواني (مسجون حاليًا) هو من يقود هذه الجبهة، ويقوم حاليًا بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان للضغط على القيادات المحلية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وحول موقف القيادات الموجودة بالسجون، أكدت المصادر أن "المرشد العام للإخوان محمد بديع أبدى موافقة مبدئية حول ذلك، وسط ترحيب من باقي القيادات بتصعيد الشباب لإدارة الأزمة الحالية بعد فشل القيادات الكبيرة".

وأشارت إلى أن "هناك حالة من الاستياء داخل القيادات المسجونة عقب موت مرسي خشية من أن يمضوا بقية حياتهم في السجون"، لافتة إلى أن "شباب الإخوان يرفع شعار المصالحة من أجل التقاط الأنفاس والعودة للمشهد من جديد".