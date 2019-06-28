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الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد النازحين في طرابلس

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نازحين طرابلس
نازحين طرابلس

المصريون ووكالات

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نزوح 40 ألف مدني بسبب حرب طرابلس

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، ارتفاع أعداد الفارين من منازلهم جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، منذ أبريل/نيسان الماضي، إلى 105 آلاف شخص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك.
وأوضح دوغريك، أنه "في المجموع فرّ 105 آلاف من المدنيين من منازلهم، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، بسبب القتال المستمر في طرابلس وما حولها، فضلاً عن تدهور الأوضاع على طول خطوط المواجهة، وذلك منذ اندلاع القتال".
وأردف قائلا "يتم تقييد وصول الطعام والسلع الأساسية الأخرى في تلك المناطق، إما لأن الأسواق أغلقت أو لأن المدنيين غير قادرين على الوصول إليها بأمان، إضافة إلى تواصل انقطاع الكهرباء والمياه".
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم، التي تمكنت الأربعاء، من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات حفتر، بمدينة غريان . 

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