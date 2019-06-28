» ماليزيا تؤكد عدم تسليم الداعية "ذاكر نايك" للهند

28 يونيو 2019 - 10:30 م

أعلن وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، الجمعة، أنّ بلاده لن تعيد الداعية الهندي ذاكر نايك، لبلاده التي تتهمه بـ "تمويل الإرهاب وتبييض الأموال".



وفي تصريحاته لموقع "توداي" الإخباري المحلي، أكد وزير الخارجية الماليزي، على أنّ موقف كوالالمبور لا زال كما هو، برفض تسليم الداعية ذاكر نايك، بعد الطلب الرسمي الهندي.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية، ألغت جواز سفر "ذاكر نايك"، الداعية الإسلامي الهندي المعروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.



وبحسب وسائل إعلام هندية، طلبت الاستخبارات من الشرطة الدولية (أنتربول) وضع الداعية الإسلامي نايك، ضمن النشرة الحمراء.

