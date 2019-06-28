تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

28 يونيو 2019 - 11:30 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن المنتخب الوطني تعرض لهجوم بسبب أزمة عمرو وردة التي لم تحدث من قبل، والبعض أطلق على منتخبنا الوطني منتخب المتحرشين بعد أن كان يطلق عليه منتخب الساجدين.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر"، اليوم الجمعة، أن محمد صلاح تعرض لهجوم لأول مرة بسبب تدخله في أزمة وردة، معتبرًا أن تويتة اللاعب محمد أبو تريكة كان يقصد بها محمد صلاح.

