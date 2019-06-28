توفيق عكاشة يفتح النار على ثورة 25 يناير.. هذا ما قاله

28 يونيو 2019 - 10:30 م

شدد الإعلامى توفيق عكاشة، على أنة للأسف الشديد 25 يناير كانت ثورة على ما تبقى من أخلاق وقيم ومبادئ مشيرا الى أنة بفضل 30 يونيو نستطيع اليوم أن نحافظ على الهوية العربية، معتبرًا أن ثورة 25 يناير كانت ثورة على ما تبقى من أخلاق.



وهنأ عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، الشعب المصري باقتراب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها حافظت على النسيج الاجتماعي للشعب المصري، وعلى الهوية المصرية.



وأشار إلى أنه كان مخططا أن يقع الشعب المصري في نفق مظلم لا يقوم منه أبدًا، موضحًا أن الفترة ما بين 25 يناير و30 يونيو كان الاقتصاد المصري احترق، والبنية الأساسية للدولة تراجعت.

