سيف زاهر يكشف الأسباب الحقيقة لقرار عودة "وردة"

28 يونيو 2019 - 11:50 م

قال سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، إنه تقرر رسميا عودة اللاعب عمرو وردة إلى المنتخب الوطني مرة أخرى، مشيرا الى أن اللاعبين الكبار فى المنتخب كان لهم دور في عودة وردة للمنتخب.



وأوضح "زاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر"، يوم الجمعة، أن اعتذار وردة عن ما بدر منه ساهم في تراجع اتحاد كرة القدم مرة أخرى، مؤكدًا أن الجميع التزم بقرار استبعاد وردة، وبعد مباراتنا مع الكونغو تمت مناقشة القرار.



وأكد أن مدرب المنتخب الوطني لم يكن له دور في قرار استبعاد أو عودة عمرو وردة للمنتخب، مضيفا أن هناك معطيات كانت السبب في تراجع رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة عن قراره باستبعاد وردة، معقبا: "كان في رؤية مختلفة وكلنا في مركب واحد".

