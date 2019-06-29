هجوم بسكين على مسجد في هولندا

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ميانمار.. مقتل 9 من الشرطة في هجوم بـ«أراكان»

شهد مسجد تابع لوقف المغاربة في مدينة بريدا الهولندية، هجوما لأحد الأشخاص بسكين، دون إصابات.
وبحسب بيان صادر عن شرطة المدينة، دخل أحد الأشخاص بعد صلاة الجمعة، المسجد وبيده سكين للإمساك بأحد الأشخاص.
وأشارت الشرطة إلى أنّ المهاجم تم توقيفه بعد خروجه من المسجد مبينة عدم تعرض أي شخص لجروح بسبب الحادث.
ولم تذكر الشرطة سبب الهجوم أو دوافعه. -

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