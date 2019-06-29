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الكرملين: موقف ماي البناء "مثيرٌ للإعجاب"

عرب وعالم

تريزا ماي
تريزا ماي

المصريون ووكالات

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الموقف الودي والبناء الذي أبدته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، "مثيرٌ للإعجاب".
وأضاف بيسكوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى الجمعة، ماي، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.
ولفت بيسكوف، أن هذا اللقاء يأتي بعد فترة طويلة من تعليق الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وبريطانيا، ووصف اللقاء بين الزعيمين بأنه "إيجابي للغاية".
وتابع: خلال اللقاء سألت ماي بوتين، بوضوح عن (العميل المزدوج السابق سيرغي) سكريبال. وأوضح بوتين الموضوع على أكمل وجه.
وأشار بيسكون، أن ماي، أبدت خلال اللقاء استعدادها للبحث عن آليات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأن الموقف الودي والبنّاء الذي أبدته ماي، كان مثيرًا للإعجاب. -

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