  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:50 ص
بحث متقدم
مصر

برلمانية: لو منتخبنا خسر هيبقى عقاب من ربنا عشان "متحرشين"

الإعلامية ريهام سعيد

شاهد .. وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير

كهربا

مصادر بالأهلي: هذه حقيقة تعاقدنا مع "كهربا"

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجيء الجميع بتصريح جديد عن "عمرو وردة"

أبو تريكة

نجم الأهلي ينشر صورة أبو تريكة: عم الناس و "نمبر وان"

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدا السب

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

عمرو أديب

عمرو أديب: "نحن في خطر حقيقي بسبب هذا الأمر"

عمرو وردة

سيف زاهر يكشف الأسباب الحقيقة لقرار عودة "وردة"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفتح النار على ثورة 25 يناير.. هذا ما قاله

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

واتساب يتوقف عن العمل نهاية العام الحالي

الصفحة الأخيرة

واتساب
واتساب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام

#

«التخطيط»: 5.5% نموًا اقتصاديًا في 9 أشهر

#

الإفراج عن 8 أردنيين بسجون النظام السوري

#

إعلان موعد شروق الشمس الصناعية بالصين

واتساب

قررت إدارة تطبيق واتساب وقفه على الهواتف التي تعمل بنظام "ويندوز" نهاية العام الحالي بحسب صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وسيتم إلغاء تطبيق "واتساب" من متجر "مايكروسوفت" الإلكتروني بعد 3 أيام فقط، وسيفقد  تطبيق "واتس آب" الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019، على جميع الهواتف العاملة بنظام "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس 7"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

 ويمكن، وفق الصحيفة، للراغبين في تشغيل "واتس آب" عبر تلك الهواتف المحمولة القديمة الاستعانة بـ "واتس أب ويب" .

وكان بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، أعلن يوم 24 الماضي، أن أكبر خطأ ارتكبه هو السماح لشركة "جوجل" بتطوير نظام أندرويد وخسارة الفرصة في أن يصبح "ويندوز" هو النظام التشغيلي لـ"جوجل"، وهو الخطأ الذي كلف الشركة ما يقارب 400 مليار دولار، بعدما أصبح نظام "أندرويد" في المركز الثاني بعد "أبل".

يذكر أن جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تستخدم أنظمة تشغيل أخرى لا تزال داعمة لـ "واتساب" مع كامل تحديثاته وميزاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة ترد على رسالة عمرو وردة لها: حسبي الله ونعم الوكيل
» راقصة تنشر صورتها بالحجاب داخل مسجد: السلام عليكم
» واتساب يتوقف عن العمل نهاية العام الحالي
» وفيات وحرائق.. موجة حر "غير مسبوقة" تجتاج أوروبا
» "أديب" يفتح النار مجددًا على "أبو تريكة" بسبب محمد صلاح
» "هاتفه" وعدم الإنجاب أسباب خيانة زوجى!!
» مفاجأة .. المنتخب الوطني يستدعي "أبوجبل"
» رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع
» رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة
» الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل بنصف نهائي "كوبا أمريكا"
» ميركل: قمة العشرين قد تساهم في حل هذا النزاع

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة