برلمانية: لو منتخبنا خسر هيبقى عقاب من ربنا عشان "متحرشين"

29 يونيو 2019 - 07:36 ص

عبرت البرلمانية أنيسة حسونة عن غضبها الشديد من إعادة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المنتخب بعد أزمة تحرشه بعدد من الفتيات.



وقالت "أنيسة" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "طيب دلوقتي الأستاذ"المتحرش" حيرجع يلعب علي أساس إنه عيل وغلط وزمايله يا حرام مش حيقدروا يلعبوا من غيره علشان زعلانين إننا مسبناهوش يكمل هوايته في التحرش".



وأضافت: "ماشي إذن لو كسبنا عشان هو لعب يبقي المنتخب كسب بفضل "المتحرش وزمايله" ولو خسرنا يبقي ربنا عاقبهم علشان متحرشين،اتكلوا علي الله".

