» تعليق غريب من فنان شهير بعد حلاقة لحيته

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أحمد عادل شعبان
نشر الفنان هاني عادل صورة لنفسه بعد حلاقة لحيته التي لطالما احتفظ بها على مدار سنوات .
وعلق "عادل" على صورته قائلا: "وشي كان واحشني".
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