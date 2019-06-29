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تعليق غريب من فنان شهير بعد حلاقة لحيته

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هاني عادل
هاني عادل

أحمد عادل شعبان

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هاني عادل

نشر الفنان هاني عادل صورة لنفسه بعد حلاقة لحيته التي لطالما احتفظ بها على مدار سنوات .

وعلق "عادل" على صورته قائلا: "وشي كان واحشني".

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