ضبط "كوكايين" مع وفد البرازيل بقمة العشرين

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برازيل

كوكايكن

قمة عشرين

ألقت السلطات في إسبانيا القبض على ضابط في القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجرامًا من الكوكايين.

وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف، في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية.

ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرًا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن ضابط القوات الجوية يوجد حاليا لدى السلطات الإسبانية وتم فتح تحقيقا أمنيا وعسكريا، لأجل تحديد ملابسات القضية.

وتفاعل الرئيس البرازيلي مع القضية وطلب من وزارة الدفاع البرازيلية أن تتعاون مع السلطات الإسبانية، قائلا: "إن قوات البرازيل الجوية تضم في صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل وامرأة، وهم مدربون على التحلي بأعلى القيم الأخلاقية، وفي حال ثبُت أن المشتبه فيه ارتكب الجريمة فعلا، فستجري محاكمته وإدانته طبقا للقانون ".


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