  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:13 ص
بحث متقدم
الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: 30 يونيو تذكرني بحرب أكتوبر

خاشقجي

تصريح مفاجيء لترامب عن " خاشقجي" بقمة العشرين

عمرو وردة

فنانة شهيرة عن "وردة": "اللي عنده معزة يربطها"

ارشيف

ضبط "كوكايين" مع وفد البرازيل بقمة العشرين

الجسمي

ماذا قال الجسمي عن " زواجه السري"

الدولار

أسعار الدولار بالبنوك

جثة

بعد اكتشاف خيانتها .. أقنعت زوجها أن العشيق يبتزها .. وسلمته للقتل

مصر

برلمانية: لو منتخبنا خسر هيبقى عقاب من ربنا عشان "متحرشين"

الإعلامية ريهام سعيد

شاهد .. وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير

كهربا

مصادر بالأهلي: هذه حقيقة تعاقدنا مع "كهربا"

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم نائب وزير المالية

الحياة السياسية

نائب وزير المالية
نائب وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

روسيا تحذر أمريكا من التهور بهذا الأمر

#

إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق

#

الجامعة الأمريكية و"كينجز" البريطانية تدربان موظفي "العاصمة الإدارية"

#

"الكونجرس" يغلق جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

منحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي جائزتها السنوية لعام 2019 للخريجين المتميزين تقديرًا لإسهاماته وانجازاته المهنية، وهي جائزة تمنح سنويًا لأحد خريجي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ممن حققوا نجاحات وانجازات ملموسة خلال مسيرتهم المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن كلية إدارة الأعمال تضم ثلاث كليات فرعية وهى كلية إدارة الإعمال وكلية الاقتصاد وكلية المحاسبة.

 وهنأ وزير المالية الدكتور محمد معيط وجميع العاملين بوزارة المالية أحمد كجوك علي هذا التكريم المستحق من الجامعة الأمريكية باعتباره نموذج يحتذي به لكل العاملين بالوزارة

وتعليقا علي هذا التكريم أكد أحمد كجوك اعتزازه بهذه الجائزة  والتكريم من الجامعة والكلية التى تشرف بالتخرج منها مؤكدًا أن تلك الجائزة تعتبر أحد أهم الجوائز التي لها قيمة معنوية كبيرة حيث يكرم متلقى الجائزة من خريجى الجامعة وكلية إدارة الأعمال عن مجمل عملة ومسيرته وعطائه  وما قدمه من جهود لرفعة شأن بلده ومجتمعه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سحب تطبيق إلكتروني يستطيع "تعرية النساء"
» تعليق غريب من فنان شهير بعد حلاقة لحيته
» محمد إمام يشعر بالحيرة بسبب ابنته: مش فاهم حاجة
» فنانة شهيرة ترد على رسالة عمرو وردة لها: حسبي الله ونعم الوكيل
» راقصة تنشر صورتها بالحجاب داخل مسجد: السلام عليكم
» واتساب يتوقف عن العمل نهاية العام الحالي
» وفيات وحرائق.. موجة حر "غير مسبوقة" تجتاج أوروبا
» "أديب" يفتح النار مجددًا على "أبو تريكة" بسبب محمد صلاح
» "هاتفه" وعدم الإنجاب أسباب خيانة زوجى!!
» مفاجأة .. المنتخب الوطني يستدعي "أبوجبل"
» رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة