الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم نائب وزير المالية

29 يونيو 2019 - 09:35 ص

منحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي جائزتها السنوية لعام 2019 للخريجين المتميزين تقديرًا لإسهاماته وانجازاته المهنية، وهي جائزة تمنح سنويًا لأحد خريجي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ممن حققوا نجاحات وانجازات ملموسة خلال مسيرتهم المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن كلية إدارة الأعمال تضم ثلاث كليات فرعية وهى كلية إدارة الإعمال وكلية الاقتصاد وكلية المحاسبة.

وهنأ وزير المالية الدكتور محمد معيط وجميع العاملين بوزارة المالية أحمد كجوك علي هذا التكريم المستحق من الجامعة الأمريكية باعتباره نموذج يحتذي به لكل العاملين بالوزارة

وتعليقا علي هذا التكريم أكد أحمد كجوك اعتزازه بهذه الجائزة والتكريم من الجامعة والكلية التى تشرف بالتخرج منها مؤكدًا أن تلك الجائزة تعتبر أحد أهم الجوائز التي لها قيمة معنوية كبيرة حيث يكرم متلقى الجائزة من خريجى الجامعة وكلية إدارة الأعمال عن مجمل عملة ومسيرته وعطائه وما قدمه من جهود لرفعة شأن بلده ومجتمعه.