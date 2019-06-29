أسامة كمال: 30 يونيو تذكرني بحرب أكتوبر

29 يونيو 2019 - 09:45 ص

هنأ الإعلامي أسامة كمال، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو قائلا: "30 يونيو" لا مثل عن حرب أكتوبر ولا تقل أهمية في المشاعر".

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن نزول المصريين فى 30 يونيو، لعزل الإخوان تذكره بمشاركة المصريين في حرب أكتوبر1973، مشيرًا إلى أن 30 يونيو هو اليوم الذي تم فيه حظر جماعة الإخوان بقرار شعبي وليس بحكم محكمة.

وتابع الإعلامي قائلاً: "هذا اليوم تجمعت فيه قلوب المصريين، والجميع شعر فيه بكلمة نموت نموت وتحيا مصر".

واستكمل حديثه: "المشاعر الوطنية والانتماء للوطن في 30 يونيو لم تقل عن حرب أكتوبر، الفرق أن تحرك الشعب لم يكن بأمر من شخص، الشعب كان يتحرك دون قيادة من أجل أن يكون لا للإخوان".