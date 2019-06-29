تصريح مفاجيء لترامب عن " خاشقجي" بقمة العشرين

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خاشقجي
خاشقجي

عبد القادر وحيد- متابعات

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ترامب

قمة العشرين

ولى العهد السعودى

خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام قمة العشرين إنني أعتقد أنه من المرعب تصور أن تقتل دولة صحفيا أو أن يقدم أي أحد على ذلك.

وأضاف ترامب في كلمته في ختام القمة :"  أنا غاضب جدا ولست مرتاحا لما جرى في واقعة مقتل خاشقجي والسعودية تحاكم مزيدا من الضالعين في مقتله".

وأكد أنه لم يوجه أحد اتهاما لولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي لكنني غاضب جدا على ما جرى، منوها أنني لا أخشى إهانة أحد ولم أتجاهل السؤال بشأن مقتل خاشقجي في وجود ولي العهد السعودي بل لم أسمعه.

كما تحدث أيضا عن منظومة باتريوت قائلا : " أردوغان طلب شراء منظومة باتريوت لكن إدارة أوباما رفضت فذهب إلى روسيا وطلب شراء منظومة S-400 "، مضيفا الرئيس أردوغان رجل قوي وأتمتع بعلاقة طيبة معه وتعرض لمعاملة غير عادلة من الإدارة السابقة.

وعن وضع العلاقات الأمريكية الصينية قال ترامب :" لن نضيف مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية في الوقت الحالي".

وأضاف أن مباحثاتي مع الرئيس الصيني كانت مثمرة وسنواصل مفاوضاتنا ولن نضيف مزيدا من التعريفات الجمركية عليها، منوها أنني اتفقت مع الزعيم الصيني على السماح للشركات الصينية بالاستمرار ببيع منتجاتها للشركات الأمريكية.


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