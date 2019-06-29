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شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال مليونير نيجيري بمروحية خاصة، لإنقاذه من زحمة مرورية خانقة، الأمر الذي أثار غضب الكثير معتبرين الحادث انتهاكًا للقانون.

والتقط شهود عيان صورًا لمشهدا أثار دهشة جميع العالقين في زحمة السير، على الطريق الواصل بين مدينتي لاجوس وبنين سيتي، التي استمرت ساعات عديدة، حيث هبطت طائرة مروحية بالقرب من سيارة أحدهم وحملته وأقلعت به في الجو، بحسب ما ذكرته صحيفة Vanguard .

وتوقع كثير من رواد الإنترنت أن المروحية طلبها مليونير تعب من زحمة المرور الخانقة.

وغرد الممثل النيجيري المشهور، ديمي أوكانلاون قائلاً: "إن أحد الشخصيات المهمة قرر انتشال صديقته من الزحمة الخانقة"، ووصف الحادث بانتهاك للقانون.

وتشتبه وسائل الإعلام في أن رجل الأعمال جوليان أوسولا، الذي يرأس شركة Julian’s Luxury لبيع السلع الفاخرة، هو الذي طار بالمروحية.

شاهد الفيديو..


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