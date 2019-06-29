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بالصور.. "ترامب" يغازل زوجة رئيس الأرجنتين علنيًا

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متابعات-علا خطاب

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يبدو أن مواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المثيرة للجدل، لن تنتهي، حيث رصدت عدسات المصورين نظراته المكشوفة لزوجة رئيس الأرجنتين .

وعكست عدسات المصورين إعجاب الرئيس الأمريكي بزوجة رئيس الأرجنتين فيبدو أنه كان يغازلها بشكل غير مباشر رغم تواجد زوجها.

ولفتت تصرفات ترامب تجاه زوجة رئيس الأرجنتين المصورين في قمة العشرين، فجاءت نظراته مثيرة للريبة، إضافة إلى ضحكاتهما المتبادلة فيما بينهما.

وبادر الرئيس الأمريكي بمد يده لزوجة رئيس الأرجنتين لمساعدتها أثناء نزولها من منصة، ثم خرجت المجموعة لحفلة رسمية وتناول العشاء.




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