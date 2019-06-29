» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة

29 يونيو 2019 - 10:35 ص

اتخذوا الحرام سبيلًا وراحوا يسرقون المتعة المحرمة من جسد ضعيف بدون رحمة بعدما زين لهم الشيطان اختطاف فتاة معاقة ذهنية، 14 سنة، وتناوبوا اغتصابها دون رحمة.

المتهمون الخمسة استغلوا إعاقة الفتاة ذهنيًا أملًا فى الهروب من العدالة إلا أن مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ نجحت فى القبض عليه.

بداية الأحداث تعود عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي بلاغ من "ز. ا." 26 سنة، باتهام "م. م." 17 سنة، و"م. ن." 19 سنة، و"ح. ح." 30 سنة، و"م. ع." 23 سنة، و"م. هـ." بالاعتداء جنسيًا على ابنة شقيقها.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين الخمسة بالاعتداء الجنسي على المجني عليها "د. ا." 14 سنة، عدة مرات، حيث قام المتهمان الأول والثاني باصطحاب المجني عليها، داخل "توك توك"، قبل أن يعتديا عليها، بعد أن توجها بها إلى أرض زراعية، مستغلين إعاقتها الذهنية.

كما تبين من التحريات أن المتهمين الثالث والرابع احتجزاها وتناوبا اغتصابها عدة مرات، مستغلين إعاقتها وخوفها من أهلها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 969 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بيلا.