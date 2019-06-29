رسالة من رئيس عربي لفنانة شهيرة.. تعرف عليها

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الصديقي
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الملك محمد السادس

رسالة تهنئة

سحر الصديقي

تاكسي بيض

بدت الممثلة المغربية سحر الصديقي في قمة السعادة بعدما نشرت تدوينة على حسابها بـ"فيس بوك" مرفوقة بصورة لرسالة تهنئة موقعة من طرف الملك محمد السادس شخصيًا.

سحر الصديقي قالت إنها وززجها المخرج منصف مالزي توصلا برسالة تهنئة وتشجيع بعثها العاهل المغربي بسبب نجاح فيلمهما السنمائي الأخير "تاكسي بيض" والذي يبدو أنه نال إعجاب جلالته.

وقالت الصديقي في تدوينتها: "بعد فرحة نجاح فيلمنا طاكسي بيض بالقاعات السينمائية، تغمرنا فرحة لا توصف بعدما تلقينا رسالة تهنئة وتشجيع موقعة من طرف جلالة الملك سيدنا محمد السادس نصره الله، اعترافاً بمجهوداتنا وتنويها بعملنا طاكسي بيض..شكرا لكم يا جلالة الملك على دعمكم الشريف الذي يعطينا القوة و العزيمة للاستمرار في العطاء وتجاوز كل العقبات من أجل تحقيق إبداعات ترقى لتطلعاتكم ولذوق أبناء هذا الوطن العزيز".


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