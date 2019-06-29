  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
قمة العشرين

5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

الجزائر

أخطرها الخيانة العظمي.. وزيرة متهمة بـ22 قضية

نوح

نوح : نجحنا في أول اختبار لمواجهة قنوات الإخوان

حميدتي

حميدتي: " أبشروا بالخير"

الفدا

وفاة الفنان "محمد أبو الوفا" بعد صراع مع المرض

لمي سعود

إعلامية سعودية تثير الجدل بفيديو "خادش للحياء"

ريهام السعيد

تعرف على وصية ريهام سعيد بعد مرضها الخطير

الشيخ محمد أبو بكر

بالفيديو.. أزهري: كفار قريش كان عندهم أخلاق أكتر مننا

الدكتور عبد المنعم سعيد

"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

غزة

بالتفاصيل.. اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية

يكشفها عبد المنعم سعيد..

"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

الحياة السياسية

الدكتور عبد المنعم سعيد
الدكتور عبد المنعم سعيد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تفاصيل تنشر لأول مرة عن "خطة الأمل"

#

ترامب يعلن عن خطة لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة

#

تسجيلات جديدة للطائرة الإثيوبية المنكوبة تكشف المستور

#

خناقة واتهامات بـ«العمالة»بين إعلاميين موالين للإخوان في الخارج

إيران

الإخوان

صدى البلد

حمدي رزق

عبد المنعم سعيد

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن مصر كانت ستصبح إيران الثانية لو استمرت الجماعة  فى الحكم عام آخر، لافتًا إلى أن الجماعة كانت تريد السيطرة على كل مفاصل المجتمع.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، مع الإعلامي حمدي رزق قائلاً: "الإخوان كانت هتوصلنا للدولة الشمولية بمعنى "أدخل برجلك اليمن"، كانت هي خطة الإخوان أثناء الحكم كانوا بيدربوا الناس على عملية الدروشة".

وأشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى أن هناك حصارا إقليميا للتنظيم الدولي للإخوان


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»
» رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟
» سحب تطبيق إلكتروني يستطيع "تعرية النساء"
» تعليق غريب من فنان شهير بعد حلاقة لحيته
» محمد إمام يشعر بالحيرة بسبب ابنته: مش فاهم حاجة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة