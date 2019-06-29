"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

29 يونيو 2019 - 10:47 ص

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن مصر كانت ستصبح إيران الثانية لو استمرت الجماعة فى الحكم عام آخر، لافتًا إلى أن الجماعة كانت تريد السيطرة على كل مفاصل المجتمع.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، مع الإعلامي حمدي رزق قائلاً: "الإخوان كانت هتوصلنا للدولة الشمولية بمعنى "أدخل برجلك اليمن"، كانت هي خطة الإخوان أثناء الحكم كانوا بيدربوا الناس على عملية الدروشة".

وأشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى أن هناك حصارا إقليميا للتنظيم الدولي للإخوان