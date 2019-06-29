  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
قمة العشرين

5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

الجزائر

أخطرها الخيانة العظمي.. وزيرة متهمة بـ22 قضية

نوح

نوح : نجحنا في أول اختبار لمواجهة قنوات الإخوان

حميدتي

حميدتي: " أبشروا بالخير"

الفدا

وفاة الفنان "محمد أبو الوفا" بعد صراع مع المرض

لمي سعود

إعلامية سعودية تثير الجدل بفيديو "خادش للحياء"

ريهام السعيد

تعرف على وصية ريهام سعيد بعد مرضها الخطير

الشيخ محمد أبو بكر

بالفيديو.. أزهري: كفار قريش كان عندهم أخلاق أكتر مننا

الدكتور عبد المنعم سعيد

"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

غزة

بالتفاصيل.. اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية

مع دعوات لمليونية 30 يوينو

حميدتي: " أبشروا بالخير"

الحياة السياسية

حميدتي
حميدتي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حميدتي: روسيا انحازت للطريق الصحيح في السودان

#

"حميدتي" يدعو إلى حوار وطني شامل بشأن هذا الأمر الهام

#

نيويورك تايمز: "قوات حميدتي" اعتدت جنسيًا على النساء

#

ماذا طلب بن سلمان من حميدتي في أول زيارة للسعودية؟

السودان

30 يونيو

المجلس العسكري

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان  محمد حمدان دقلو المعروف بـ" حميدتي"من المندسين بالمسيرات والذي لديهم أجندات خارجية  مؤكدا أن المجلس يرحب بالسلمية.

 وأشار إلي أن مكاتب المجلس ومنازلهم  دائما علي استعداد لاستقبال المواطنين لحل أي عقبات أمامهم وان المجلس لا يفرق بين المواطنين، وانهي كلمته " ابشروا بالخير".

يذكر أن قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، دعت  إلى تظاهرة مليونية في الثلاثين من يونيوفي ظل عدم تجاوب المجلس العسكري مع المقترح الإثيوبي.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تكثيف الدعوات لمواكب 30 يونيو المرتقبة للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال التجمع في تغريدة له على تويتر: "لنعبئ الشوارع بهتافنا من جديد، ولنجعل مواكب الثلاثين من يونيو سطراً بارزاً في الفصل الأخير لمسرحيات النظام المتهالك ومجلسه الرقيع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»
» رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟
» سحب تطبيق إلكتروني يستطيع "تعرية النساء"
» تعليق غريب من فنان شهير بعد حلاقة لحيته
» محمد إمام يشعر بالحيرة بسبب ابنته: مش فاهم حاجة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة