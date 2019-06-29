بهذه الكلمات.. لاعبو الفراعنة يساندون "جنش"

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بعد دقائق من إصابته، حرص عدد من لاعبي المنتخب الوطني على مساندة الحارس الدولى محمود عبد الرحيم "جنش" بعدما أصيب بقطع كلي بوتر إكليس خلال التدريب قبل الأخير استعدادًا لمواجهة أوغندا فى ختام مواجهات المجموعة الأولى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب  الحارس الأساسي محمد الشناوي على صفحته: "ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وقال لاعب خط الوسط والمحترف بين صفوف أرسنال: "قدر الله وما شاء فعل، واقف في عودتك أفضل مما كنت، كلنا معاك ياخير الأجناش، بنحبك ياجنش".

وفى الهجوم كتب مروان محسن على صفحته: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وأخيرًا حرص المدافع أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش على توجيه رسالة إيجابية، ليكتب: "ألف سلامة عليك يا أبو مالك، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".


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