القوات المسلحة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو

29 يونيو 2019 - 12:05 م

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2019 جاء فيها :









السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى









رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة









يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الثلاثين من يونيو بأصدق آيات التهانى مع الذكرى السادسة لثورة الشعب التى ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكراً لفئة أو طائفة بعينها.





ومع الاحتفال بهذه الذكرى فإن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق، بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعاً عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء فى سبيل واجبهم المقدس ، الذى كلفهم به شعب مصر العظيم ، لتظل مصر دائماً وطناً حراً آمناً لكل المصريين .









رعاكم الله وأيدكم دوما بنصره .

وكل عام وسيادتكم بخير .



