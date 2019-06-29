فضيحة تغرم "فيس بوك" مليون يورو

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غرمت منظمة مراقبة الخصوصية بإيطاليا، شركة فيس بوك مليون يورو (1.13 مليون دولار) بسبب فضيحة بيانات كيمبريج أنيليتيكا.

وأوضحت المنظمة الحكومية في بيان، أنها حددت 57 إيطاليا قاموا بتحميل تطبيق "هذه حياتك الرقمية" من خلال الولوج لحساب فيس بوك، ونتيجة لذلك، حصل التطبيق على بيانات حوالي 215 ألف مستخدم إيطالي.

لكن المنظمة قالت إنه لم تنقل أي بيانات فعليا لكيمبريج أنيليتيكا، وهي شركة للاستشارات السياسية وجمع البيانات ومتوقفة عن العمل الآن.

وقالت شركة فيس بوك في بيان إنها تركز على حماية خصوصية الناس، وستراجع قرار المنظمة المراقبة "وتستمر في المشاركة بشكل بناء مع وضع مخاوفها في الاعتبار."


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