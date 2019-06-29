  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
أرشيفية

أستاذ أورام يكشف مفاجأة مدوية بشأن سرطان الثدي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"ترامب" يرفع الحظر عن "هواوي"

الفنان

فنان شهير يصدم جمهوره بصورة له من داخل المستشفى

ارشيفية

من الغرف المغلقة للطائرات.. حكايات التجسس على السيدات

ترامب

ترامب لـ"بن سلمان": لقد قمت بعمل رائع

زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة

"مثلوا بجثته قبل قتله".. رواية مبكية لزوجة شهيد

فيس بوك

فضيحة تغرم "فيس بوك" مليون يورو

الثانوية العامة

التفاضل والتكامل تعيد "الدموع" لطلاب الثانوية العامة

قمة العشرين

5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

الجزائر

أخطرها الخيانة العظمي.. وزيرة متهمة بـ22 قضية

4 دول عربية تشترك في فيلم كوميدي

الصفحة الأخيرة

من الكواليس
من الكواليس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

باحث يفجر مفاجأة بشأن الكيانات الاقتصادية لـ"الإخوان"

#

فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم

#

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

#

نتنياهو: تغيّر جوهري في سياسة دول عربية وإسلامية

السعودية

طلعت زكريا

شركة العنود

فيلم كوميدي

أوشك القائمون على الفيلم العربي "بعد الخميس"، علي الانتهاء من تصويره والانتقال إلى العمليات الفنية والمونتاج ليصبح جاهزاً للعرض قريباً، ليكون بذلك أول فيلم كوميدي مصري – سعودي – إماراتي – لبناني يخرج إلى النور".

وقال الفنان طلعت زكريا أحد المشاركين بالفيلم: "سعيد بمشاركتي في هذا الفيلم، لضمّه عددًا من الجنسيات العربية، وأغلب الممثلين أعرفهم من خلال أدوارهم، لكن الالتقاء بهم تحت مظلة واحدة، بحد ذاته يشعرني بالفرح".

ومن جانبه، قال الفنان الإماراتي علي التميمي، الذي يلعب في الفيلم دور "الشيخ عواد"، وهو شيخ القبيلة: "أجسّد في العمل شخصية شيخ القبيلة والد عنود، وأستقبل سلطان وناصر بعد هروبهما فأعلّمهما العادات والتقاليد البدوية، وأدرّبهما على حياة الصحراء ورعي الإبل وغير ذلك".

ويعد الفيلم، من إنتاج شركة "العنود" للإنتاج الفني للمنتج أمير الأشمل، وإخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، ويشارك فيه فنانون من أربع جنسيات عربية، حيث أعرب الفنان المصري طلعت زكريا عن فخره بالمشاركة في هذا الفيلم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 4 دول عربية تشترك في فيلم كوميدي
» شاشة سحرية للهاتف ضد الكسر
» مقتل 15 شخصًا لانهيار جدار بالهند
» بهذه الكلمات.. لاعبو الفراعنة يساندون "جنش"
» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة