بالفيديو.. "بوتين" يخشى الموت "مسمومًا" فى قمة العشرين

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

متابعات-علا خطاب

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بوتين

قمة العشرين

كوب الشاي

صدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجميع، بتصميمه على شرب الشاي خلال مأدبة عشاء قمة مجموعة العشرين من كوبه الخاص على الرغم من شرب باقي الزعماء من فناجين كلاسيكية حيث أثار تساؤل الكثيرين حول ما إذا كان "بوتين " يخشى بالفعل من التسمم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى له إذ ظهر سابقًا بنفس الكوب الأبيض ذا الشعار الخاص بالجيش الروسي خلال لقاء له بالتليفزيون الروسي مؤخرًا الأمر الذي أكد جدية التساؤل.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة “بوتين” وهي يرفع كوبه الخاص لنظيره “ترامب” أثناء المأدبة بينما كان رئيس وزراء اليابان يتوسطهما في لقطة لفتت الأنظار لتمسكه الغريب بالشرب من كوبه الخاص.

واستدعى التساؤل المُلٍح رد “الكرملين”، إذ قال الناطق يإسمه “دسميتري بيكوف”: الرئيس يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة، في محاولة لإهاء الجدل"..


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