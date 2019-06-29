ترامب لـ"بن سلمان": لقد قمت بعمل رائع

29 يونيو 2019 - 01:08 م

ثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت ما قام به ولي العهد السعودي من أعمال تنويرية في السعودية، والتي وصفها ترامب بـ" العمل الرائع".

ووجه ترامب في لقاء ثنائي خلال قمة العشرين في أوساكا رسالة، لولي العهد السعودي قائلا: "لقد قمت بعمل رائع".

وأشاد ترامب بما قام به بن سلمان من تمكين لدور المرأة، والتغييرات الإيجابية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد أن العلاقة جيدة جدًا مع الأمير محمد بن سلمان وأن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، لافتًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.

من جانبه قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار المنطق، مضيفا : "أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات القليلة الماضية.. ومعكم قمنا بإنجازات كثيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.. هذا سياهم في المزيد من النمو وإتاحة العديد من الوظائف".