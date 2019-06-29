صورة تفضح زواجًا سريًا لفنان شهير.. وتعليقات صادمة

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الانستجرام

قصي خولي

فاجأ النجم قصي خولي، جمهوره، من خلال الصورة التي نشرها ليد طفل وأعلن من خلالها أنه بات والدًا، وبأنه متزوج بشكل سري، تبين بعد ذلك أنها تحمل الجنسية الأمريكية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتبريكات والتعليقات المصدومة والمستغربة هذا الخبر.

وسارع عدد كبير من النجوم إلى تهنئة النجم السوري ومن بينهم زميله الممثل طلال مارديني الذي نشر صورة خولي على تطبيق إنستجرام وعلق عليها بالقول: "لما كنا ناديلك أبو عميد ما كان في عميد وهلا أجى عميد ولي العهد صرت أبو عميد بكل استحقاق مبروك يا رفيقي مبروك يا نجم ع الزواج و ع المولود الجديد".

بدوره لم يعلق قصي على الانتقادات التي رافقت هذا الخبر وسبب إخفائه زواجه وحمل زوجته بل رد على التعليقات ورسائل التهنئة وقال في تعليق: "شكرًا جزيلاً على كل المباركات والمحبة والاهتمام والله يحميكم ويحمي أهلكم وأولادكم جميعًا".


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