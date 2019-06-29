بالصور.. زفاف فنانة شهيرة يشعل مواقع التواصل

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شهد الياسين
شهد الياسين

متابعات - أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

زفاف

شهد الياسين

تداول أصدقاء الفنانة شهد الياسين صورًا من  زفافها على مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفلت الفنانة شهد الياسين بزفافها خلال الساعات الماضية، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، وكان من بين الحضور هبة الدري، ولمياء طارق، ومي البلوشي، وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهن.

ونشر العديد من الحضور مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف، ولم يتم الكشف في أي منها عن هوية زوجها، كما لم يتم الإعلان عن اسمه، فيما جرى تداول صورته.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو لشهد الياسين، عبر حسابها على "إنستجرام"، مهنئة إياها على زفافها وكتبت: "عرس شهد الياسين، الله يتمم عليها بالخير والسعادة"، وردت عليها شهد، قائلة: "مشكورة يا حبيبتي يا روحي".

وكانت شهد الياسين قد نشرت مقطع فيديو في مايو  الماضي، شكرت فيه كل من بارك زواجها، وأعلنت أنها ستقيم حفل زفاف بعد شهر رمضان المبارك.

وانتشرت لاحقًا صورة قيل إنها لزوج الفنانة شهد.

وتقول شهد الياسين في تصريح صحفي سابق عن نفسها إنها "بنت الكويت" مؤكدة أن أمها كويتية، وهي من مواليد ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد 28 أغسطس عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية أواخر التسعينيات، وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي "حكايات كويتية".





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