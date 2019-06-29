أستاذ أورام يكشف مفاجأة مدوية بشأن سرطان الثدي

29 يونيو 2019 - 02:08 م

أكد الدكتور أيمن عبد السميع جابر، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي الأورام، أنه لا توجد أسباب معينة تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك أمور قد ترفع من نسبة إصابة السيدة بهذا النوع من السرطان منها استخدام الهرمونات، واستخدام حبوب منع الحمل، والسمنة، وتأخر الإنجاب.

وأشار "جابر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن سرطان الثدي يمثل 36% من أنواع السرطانات التي تصيب المرأة في مصر.

وأكد أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي الأورام، أن الكشف المبكر على سرطان الثدي، وتشخيصه في مراحل مبكرة يؤدي إلى نسب شفاء مرتفعة، بينما لو تم اكتشافه في مراحل متأخرة يكون مكلفًا.