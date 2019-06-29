"ترامب" يرفع الحظر عن "هواوي"

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده رفعت الحظر عن هواتف هواوي الصينية.

قال "ترامب" خلال المؤتمر: "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت أرقامًا جيدة في خفض معدلات البطالة في أمريكا.

يذكر أن وكالة "شينخوا" الرسمية كانت أفادت في وقت سابق بأن البلدين سيستأنفان المفاوضات "على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

كما أشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.