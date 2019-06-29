بث مباشر.. مباراة موريتانيا وأنجولا

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة موريتانيا وأنجولا في بطولة أمم إفريقيا.
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مغرب
فجر
03:17
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:42
19:08
عشاء
20:38