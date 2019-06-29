«سيدروف» يعلق على التعادل مع غانا

29 يونيو 2019 - 04:47 م

أبدى الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، رضائه بالتعادل مع غانا فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية.

وقال سيدورف فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: "نحن فى نهاية الموسم لذلك نرغب فى ادخار جهد اللاعبين، خاصة أننا لم نتأهل حتى الآن".

وأضاف: "لعبنا بتنافس كبير أمام غانا وظهرنا بشكل جيد أمام فريق كبير صنع العديد من الفرص، لكننا تصدينا لها ببراعة".

وأردف: "التعادل نتيجة عادلة بعد الأداء الذى ظهر عليه الفريقان وأشكر لاعبى فريقى على الأداء الذى ظهروا عليه". واستطرد: "استحوذنا على المباراة بشكل جيد لكن كان يجب أن نحترم جودة الفريق الآخر وأنا راض بنتيجة التعادل"، وأنهى حديثه على الأداء التحكيمى قائلا: "الحكم كان رائعا ولن أتحجج بقراراته".

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من قبل المنتخب الغانى، ولكن هدأت المباراة بعد ذلك، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون تشكيل خطورة على مرمى المنتخبين.

واضطر المنتخب الغانى لإجراء تغيير مبكر بخروج كريستيان اتسو وحل بدلا منه صامويل أوسو، بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة.

وأنقذ اوفورى حارس المنتخب الغانى أخطر فرص الشوط الأول، بعد تصديه لتسديدة باسوجوج ببراعة فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى استمرت النتيجة على حالها، وسط تبادل السيطرة بين المنتخبين، ولكن دون خطورة كبيرة على المرميين.

ومنعت عارضة حارس منتخب الكاميرون أونانا، منتخب غانا من خطف الفوز، بعدما اصطدمت لتصويبة قوية من أوسو كوابينا فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة عزز منتخب الكاميرون صدارته لترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وحل منتخب غانا فى المركز الثانى برصيد نقطتين، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة، التى تجمع منتخبى بنين وغينيا بيساو فى العاشرة من مساء اليوم.