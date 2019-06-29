ليبيا تحظر الرحلات مع تركيا جوًا وبحرًا

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أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، حظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وتمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية.

بدوره قال المحلل السياسي الليبي، المختار الجدال إن: "الرحلات التركية إلى ليبيا تتجه نحو طرابلس أو مصراته فقط محملة بالأسلحة والمرتزقة".

وأكد:"سلاح الجو سيواجهها بعد صدور أوامر بذلك من القائد العام، لمواجهة مثل هذه الرحلات، إضافة إلى أن بعض السفن التركية تسير من تركيا إلى مصراته محملة بالسيارات العسكرية والأسلحة"، معتبرا ذلك "دعما للطرف الآخر لموجهة للجيش".

ولفت إلى أن "الموضوع ليس جديد فمنذ مدة و تحاول السلطات في شرق ليبيا  قطع العلاقات مع تركيا التي أصبحت طرفا خارجيا في دعم المليشيات".


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