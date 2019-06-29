صحيفة إنجليزية: «صلاح» يدافع عن متحرش

29 يونيو 2019 - 05:01 م

شنت صحفية "بي بي سي" الإنجليزية، هجومًا لاذعًا على النجم محمد صلاح، بعدما دافع عمرو وردة عن زميله في الفراعنة والمتهم بالتحرش في أكثر من مناسبة.

وسلط الصحفية الإنجليزية الضوء على رسائل محمد صلاح على تويتر وردود الفعل الغاضبة للمرة الأولى على نجم ليفربول الأول بعد دفاعه المستميت على شخص غير جيد ومتحرش على حسب معظم التعليقات على تويتر، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها وردة بهذا الفعل فهو متمرس على ذلك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أوغندا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.



