شاهد..إليسا تنفعل على الفرقة الموسيقية وتوبخهم على الهواء

29 يونيو 2019 - 05:41 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا وهي توبخ فني الصوت وكذلك الكورال خلال مهرجان موازين المغربي .

وظهرت إليسا وهي مرتبكة من عدم إحكامها ضبط الصوت بطريقة صحيحة، وإلى جانبها ظهر أحد الفنيين يقوم بمساعدتها عن طريق تثبيت سماعات أذنيها.

في الفيديو حاولت إليسا تدارك الخلل بإكمال غنائها بعد أن اعتذرت من الجمهور عما يحدث، وصرخت في كادر الصوت بانفعال وباللهجة اللبنانية: “ليه راح الصوت؟”.

والتفتت إليسا إلى أفراد الكورال وراءها ووجهت لهم سؤالا بطريقة عنيفة : “طيب غنوا، شو بكن؟”، ما جعل الفريق يتدارك الموقف ويواصل معها الغناء.

