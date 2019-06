الفتاة المكسيكية تنشر فيديو جديد لـ«عمرو وردة»

نشرت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، فيديو جديد للاعب المصري عمرو وردة يظهر خلاله وهو يجري معها «مكالمة فيديو» عبر تطبيق «واتساب».

وقالت جيوفانا فال، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقا على الفيديو: «الساعة 3:02.. لا أغطي أي شيء، فا المشهد يبدو أسودًا لأنه من الواضح بحلول ذلك الوقت أنني كنت قد أطفأ الأنوار بالفعل».

وأضافت: «لن أتحدث عن ذلك بعد الآن ، وآمل أن تحترموني وتتوقفوا عن سؤالي عن عمرو وردة. شكرا لكم».

وكان اتحاد الكرة، قد قرر استبعاد عمرو وردة من قائمة الفراعنة لبطولة كأس أفريقيا 2019، إلا أنه تراجع بعد اعتذار اللاعب الذي تقدم به بعد ضغوط من اللاعبين لاستمراره في المعسكر.



03:02 am. I don't cover anything, it looks black because it's obvious by that time i already had the light off. I won't talk about it anymore, and i hope you respect me and stop asking me about Amr Warda. Thank you. pic.twitter.com/WB2mqcmPCa

