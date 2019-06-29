«انجويسا» أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وغانا

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توج زامبو انجويسا لاعب وسط فريق فولهام الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده مع نظيره منتخب غانا، التى انتهت منذ قليل بالتعادل السلبى، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، بكأس أمم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت المباراة تفوق كبير للاعب منتخب الكاميرون زامبو انجويسا، بفضل تحركاته الرائعة فى جميع أنحاء الملعب، وفرض سيطرة منتخب الأسود على وسط الملعب.

وتعد المرة الثتانية التى يتوج بها زامبو بجائزة أفضل لاعب، بعدما حصد الجائزة خلال مواجهة غينيا بيساو الماضية.



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