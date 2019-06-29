  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:12 م
بحث متقدم
غانا والكاميرون

بث مباشر.. مباراة غانا والكاميرون

أرشيفية

لهذا الأسباب.. الذهب يقفز 44جنيهًا خلال 3أسابيع

الاخوان

أبوهاشم: هذه استراتيجية الإخوان داخل مصر

عمرو وردة والفتاة

الفتاة المكسيكية تنشر فيديو جديد لـ«عمرو وردة»

ليبيا

ليبيا تحظر الرحلات مع تركيا جوًا وبحرًا

أرشيفية

هاني رمزي يوبخ اللاعبين: «سنودع أمم إفريقيا بهذا الشكل»

ميلانيا ترامب

"ميلانيا" تجلس وحيدة بالبيت الأبيض.. ما السبب؟

قمة العشرين

اليابان تعتقل وفد مشارك في قمة العشرين

حفيظ دراجى ومحرر المصريون

«حفيظ دراجي»: «تريزيجيه» أفضل من «صلاح».. ورد المصريين فاجأني

صلاح

صحيفة إنجليزية: «صلاح» يدافع عن متحرش

متحدث الرئاسة: لقاء السيسي برئيس وزراء اليابان كان مثمرًا للغاية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح قوي لـ"السيسي" بشأن قضية ريجيني

#

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

#

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

#

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الرئيس السيسي

بسام راضى

متحدث الرئاسة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أول لقاء أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله لليابان من أجل حضور قمة العشرين، كان مع رئيس وزراء اليابان، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وركز بشكل دقيق جدًا على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف راضي، في تصريحات متلفزة له، أن اللقاء تطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إن اليابان تُعد من أكبر الدول الخمسة المانحة في العالم، ولها مشاريع واستثمارات كبيرة في مصر.

وأكد متحدث رئاسة الجمهورية، أن هناك أكثر من 100 شركة يابانية عاملة في مصر في جميع المجالات والتخصصات، وكان هناك نقاش بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان حول عمل هذه الشركات، مؤكدًا أن رئيس وزراء اليابان قدم الشكر للسيسي على تسهيل عمل هذه الشركات في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أمم إفريقيا.. موريتانيا تتعادل سلبيًا مع أنجولا
» العثور على قطري متوفى بالسعودية في ظروف غامضة
» بطلة فضيحة «وردة» تطالب بمقاطعة «الفراعنة».. وتهاجم «صلاح»
» «سبورت» الإسبانية تُبرز زيارة «ديمبلي» إلى مصر
» اليابان تعتقل وفد مشارك في قمة العشرين
» السودان.. المجلس العسكري يقبل المقترح الأفريقي لحل الأزمة
» «ترامب»: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل
» البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر
» "الفتاة المكسيكية" توجه رسالة حرجة لـ"صلاح"
» قطر تكرر شكواها من الإمارات لـ"حقوق الإنسان"
» المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من "ضحايا" الغد

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة