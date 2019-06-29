متحدث الرئاسة: لقاء السيسي برئيس وزراء اليابان كان مثمرًا للغاية

29 يونيو 2019 - 06:59 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أول لقاء أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله لليابان من أجل حضور قمة العشرين، كان مع رئيس وزراء اليابان، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وركز بشكل دقيق جدًا على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأضاف راضي، في تصريحات متلفزة له، أن اللقاء تطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إن اليابان تُعد من أكبر الدول الخمسة المانحة في العالم، ولها مشاريع واستثمارات كبيرة في مصر.



