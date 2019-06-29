لهذا الأسباب.. الذهب يقفز 44جنيهًا خلال 3أسابيع

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أسعار الذهب

عيار 21

الأوقية

الأكثر شعبية

ثلاثة أسابيع

في غضون ثلاثة أسابيع، قفزت أسعار الذهب نحو 44 جنيهًا للجرام الواحد، إذ ارتفع سعر عيار 21 الأكثر رواجًا وشعبية في مصر من 602 جنيهات إلى 646 جنيهًا، ما أثار تساؤلًات حول أسباب ذلك الارتفاع المستمر

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 739 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 5168 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1416.60 دولار للأوقية.

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الذهب زادت نتيجة المضاربات الخارجية وإقبال التجار على الشراء بكميات كبيرة.

وفي تصريحات إلى "المصريون"، أضاف نجيب، أنه "في حال طرحت البورصة كميات ذهب فإن ذلك سينتج عنه انخفاض الأسعار، أما إذا لم تطرح فستظل الأسعار كما هي".

وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن المصريين يقبلون على شراء الذهب من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم من التآكل بفعل الأزمات الاقتصادية.

وأضاف أن الذهب هو أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها الناس عند وقوع الأزمات الاقتصادية، وانهيار العملات، وهو أداة للتحوط من المخاطر أكثر من كونه أداة استثمارية لتحقيق الأرباح.

رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أكد أن الذهب تظهر قيمته الحقيقية وقت وقوع الأزمات وانخفاض القيمة الشرائية للعملات، والشهادات الادخارية، إذ يحتفظ الذهب بالقيمة الشرائية له بمرور الزمن، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب ينتج عنها ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن قاعدة العرض والطلب تكون أحد العوامل التي تؤدي إلى الارتفاع أو الانخفاض، كذلك التقلبات الموسمية يكون لها دور.

وأضاف، أن الأسباب السابقة ليست الوحيدة التي تؤثر على الأسعار، إذ إن استخدام البعض للذهب كمخزن آمن بدلًا من العملات الأجنبية كالدولار واليورو وغيرهم، يؤثر على الأسعار، بحسب قوله.

وتابع: "البعض يلجًا للذهب كمخزن آمن؛ لأن نسبة المخاطرة فيه تكاد تكون صفر وكذلك لا يوجد من خسر أمواله عند استخدامه للذهب".

وأشار إلى أن هناك علاقة بين الذهب والدولار، لافتًا إلى أنه "عندما تنخفض أسعار الذهب يتجه المواطنون لشرائه ما ينتج عنه زيادة الطلب مقابل قلة المعروض، وبالتالي ترتفع أسعاره، في هذه الحالة تنخفض أسعار الدولار نتيجة زيادة المعروض مقابل قلة الطلب، ما ينتج عنه عودة الناس لشراء الدولار وبالتالي ترتفع أسعاره وتنخفض أسعار الذهب".


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