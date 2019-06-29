» أمم إفريقيا.. الكاميرون تتعادل سلبيًا مع غانا

29 يونيو 2019 - 09:19 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء منتخبى الكاميرون وغانا، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، بكأس أمم أفريقيا 2019.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من قبل المنتخب الغانى، ولكن هدأت المباراة بعد ذلك، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون تشكيل خطورة على مرمى المنتخبين.

واضطر المنتخب الغانى لإجراء تغيير مبكر بخروج كريستيان اتسو وحل بدلا منه صامويل أوسو، بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة.

وأنقذ اوفورى حارس المنتخب الغانى أخطر فرص الشوط الأول، بعد تصديه لتسديدة باسوجوج ببراعة فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى استمرت النتيجة على حالها، وسط تبادل السيطرة بين المنتخبين، ولكن دون خطورة كبيرة على المرميين.

ومنعت عارضة حارس منتخب الكاميرون أونانا، منتخب غانا من خطف الفوز، بعدما اصطدمت لتصويبة قوية من أوسو كوابينا فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة عزز منتخب الكاميرون صدارته لترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وحل منتخب غانا فى المركز الثانى برصيد نقطتين، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة، التى تجمع منتخبى بنين وغينيا بيساو فى العاشرة من مساء اليوم.