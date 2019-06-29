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الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء

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فاتورة كهرباء
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إيمان هاني

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مَن من المصريين لا يترقب بخوف فاتورة الكهرباء الجديدة، التي ستتضمن الزيادة الجديدة التي أقرها محمد شاكر، وزير الكهرباء، بدءًا من مطلع يوليو المقبل، بنسبة زيادة بلغت 40%.

لم ترق الزيادة الجديدة للكثيرين، وخصوصًا سكان محافظات جنوب الصعيد، الذين يعانون خلال فصل الصيف من ارتفاع في درجة الحرارة، التي تقارب في بعض الأحيان من 50 درجة مئوية، واستغاثوا على أثرها بالبرلمان لإعفائهم من الزيادة المقرر تطبيقها بداية من يوليو على فواتير الكهرباء والمياه، مبررين مطلبهم بارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق واستهلاكهم الزائد بسب حالة الطقس.

وصدح "الصعايدة" بالاعتراض على تطبيق الزيادة الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعفائهم من الزيادة المقرر تطبيقها، وتخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه في محافظات الصعيد الجنوبية، الأكثر سخونة وارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الصيف.

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتم إيصال صوت "الصعايدة" لوزير الكهرباء والبت فى شكواهم قبل بدء تطبيق من الشهر المقبل.

وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "أعد أهالى الصعيد بتوصيل صوتهم والبت فى شكواهم قبل تطبيق الزيادة، من خلال مراعاة المناطق الأكثر فقرًا واستهلاكًا بالصعيد أثناء تطبيق الزيادة".

وتابع: "سأقدم طلب إحاطة باستدعاء وزير الكهرباء وتوجيه سؤال له عن موقف أهالى محافظات جنوب الصعيد من الزيادة المقررة بفواتير الكهرباء والمياه، باعتبارها مناطق حارة، وتستهلك أضعاف مناطق الوجه البحري".

وناشد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التدخل لإعفاء أهالى الصعيد من الزيادة المقررة، معقبًا: "كل طلبات الإحاطة الخاصة بوزير الكهرباء فى هذا الشأن يتم رفضها، لذلك أناشد وزيرة التضامن الوقوف إلى جانب الطبقات الأكثر فقرًا واستهلاكًا بتخفيض الشريحة الخاصة بهم".

وأكد الجوهري، أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمخاطبة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتأجيل رفع سعر الكهرباء بداية من يوليو المقبل إلى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه قدّم مقترحًا للدكتور عمرو الجارحى، لوزير المالية لوقف رفع سعر البنزين، من خلال فرض رسوم بطريقة وآليات عملية على السيارات الفارهة التي يصل ثمنها إلى ما يقرب من 600 ألف جنيه، على أن يتم إعفاء سيارات الأجرة والنقل والخدمات من إسعاف وخلافه.

وأضاف الجوهري، أنه ينتظر رد وزارة المالية على مشروع القانون، قبل تقديمه إلى البرلمان، "حتى يتسنى تقديم مشروع نستطيع تنفيذه على أرض الواقع".

وضم أحمد شرموخ، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى بالمنيا، صوته لأهالى الصعيد فى استغاثتهم، متعهدًا بتوصيل صوتهم لوزير الكهرباء، ومحاولة إعفائهم من الزيادة الجديدة.

وقال لـ"المصريون": "منقدرش نقول لمواطن متدفعش الفاتورة، لكن نقدر نقوله هنوصل صوتك للمسئولين، ونستخدم القانون فى عرض مطلبك وإعفائك من تلك الزيادة إن أمكن".

وتعهد شرموخ بالنظر فى استغاثة متضررى الزيادة بفواتير الكهرباء من قاطنى محافظات الصعيد، وتوجيه سؤال لوزير الكهرباء عن موقف تلك المحافظات من الزيادة المقررة، باعتبارها تضم المناطق الأكثر فقرًا واستهلاكًا نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وناشد شرموخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل لوقف تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والسولار من مطلع يوليو المقبل، "نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، وأن يضع حدًا للأعباء الثقيلة والتخفيف عن كاهل الفقراء".

وأكد أن "إصرار الحكومة على رفع سعر الطاقة فى يوليو المقبل يزيد من أعباء المواطن المصري، الذى يعانى من ارتفاع أسعار مختلف السلع".

وفيما حذر من أن "الارتفاع في أسعار الكهرباء والطاقة سيزيد من معدلات التضخم نتيجة تأثيره على الأسعار"، طالب شمروخ الحكومة بوقف أية زيادات على الطبقات الفقيرة واقتصار تطبيقها على الطبقات الغنية.

فيما رأى مدحت الشريف، النائب عن مصر الجديدة والنزهة، أن مطالبات أهالى الصعيد بإعفائهم من زيادة فواتير الكهرباء غير عادلة، قائلًا: "الدستور مفرقش بين مصرى ومصرى آخر، ولو الدولة استجابت لمطالب أهالى الصعيد بشأن إعفائهم من الزيادة يبقى فرقت بين المصريين".

وأضاف الشريف لـ"المصريون": "رأيى الشخصى أن الموافقة على تلك المطالب تفرقة بين أفراد الشعب، حيث سيتم وضع قوانين خاصة بكل محافظة حسب ظروفها ومناخها".

وتابع عضو مجلس النواب: "لا يجوز إعفاء أهالى الصعيد من زيادة الكهرباء"، معقبًا: "الدعم المقدم إلى الوقود والكهرباء ارتفع بسبب تحريك سعر الصرف إلى 72 مليار جنيه، والحكومة لن تستطع شراء الوقود اللازم لتشغل محطات الكهرباء".


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